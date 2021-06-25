19:24 25 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7591
  • 100 RUB4.3535
  • USD3.1470
Поиск
День полиции 31 мая 2021 года отмечается в Грузии. Женщины-полицейские

Полицейским в Грузии поднимут зарплаты

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
10 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1f/251883553.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210625/252127955/Politseyskim-v-Gruzii-podnimut-zarplaty.html

Последний раз зарплату полицейским повышали ровно два года назад

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Правительство Грузии намерено увеличить зарплаты сотрудникам полиции, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с годовым отчетом о работе правительства.

Последний раз зарплату полицейским повышали ровно два года назад. С 1 июля 2020 года зарплата полицейского, которая в среднем составляла 1,2 тысячи лари (около 380 долларов), увеличилась на 125 лари (40 долларов). Повышение заработной платы коснулось более 13 тысяч сотрудников МВД.

"Повышение заплат сотрудникам полиции продолжится. Мы сделаем все, чтобы их самоотверженная работа была оценена", - сказал Гарибашвили.

При этом он уточнил, на сколько именно и когда повысится оклад правоохранителей.

Премьер-министр отметил, реформа в системе МВД Грузии продолжится и коснется всех подразделений полиции, в том числе, криминальной и патрульной.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Картонный вырез Бритни Спирс в натуральную величину, на котором фанаты и сторонники собираются у здания окружного суда в Лос-Анджелесе, Калифорния
"Я хочу вернуть себе свою жизнь" - Бритни Спирс о судебных тяжбах с отцом
Суд по делу блогера Тихановского проходит в Гомеле
Суд по делу блогера Тихановского прошел в Гомеле
Грузинская экономика встает на ноги? Новая статистика
Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться