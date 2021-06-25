Полицейским в Грузии поднимут зарплаты

Последний раз зарплату полицейским повышали ровно два года назад

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Правительство Грузии намерено увеличить зарплаты сотрудникам полиции, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с годовым отчетом о работе правительства.

Последний раз зарплату полицейским повышали ровно два года назад. С 1 июля 2020 года зарплата полицейского, которая в среднем составляла 1,2 тысячи лари (около 380 долларов), увеличилась на 125 лари (40 долларов). Повышение заработной платы коснулось более 13 тысяч сотрудников МВД.

"Повышение заплат сотрудникам полиции продолжится. Мы сделаем все, чтобы их самоотверженная работа была оценена", - сказал Гарибашвили.

При этом он уточнил, на сколько именно и когда повысится оклад правоохранителей.

Премьер-министр отметил, реформа в системе МВД Грузии продолжится и коснется всех подразделений полиции, в том числе, криминальной и патрульной.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале