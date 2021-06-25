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Аджария. Отдыхающие купаются в Черном море на побережье Батуми

Нужно ли носить маску на пляже в Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (464)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210625/252129404/Nuzhno-li-nosit-masku-na-plyazhe-v-Gruzii.html

Если три-четыре человека будут сидеть очень близко, желательно иметь при себе маски и соблюдать дистанцию, заявил эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Ношение масок на пляже не будет обязательным, но дистанцию нужно соблюдать, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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Ограничение повсеместного ношения масок в Грузии было снято 22 июня. Ношение масок на открытом пространстве не является обязательным, по-прежнему обязательно в транспорте и закрытых помещениях.

"Заражение коронавирусом не связано с водой. Водой вы, правда, не заразитесь, и во время загара от солнца он тоже не придет. На пляже вас никто не обязывает носить маску, но если три-четыре человека будут сидеть очень близко, желательно иметь при себе превентивные средства и соблюдать дистанцию", - заявил Гамкрелидзе журналистам.

По его словам, 25 июня впервые за последние два месяца была зафиксирована однозначная цифра в показателе смертности из-за коронавируса. До этого ежедневно фиксировалась двузначная цифра. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 9 пациентов, а с начала пандемии – 5 237.

Медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе
photo: courtesy of Ivane Chkhaidze
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"Смертность прямо связано с числом инфицированных. Мы думаем, что эта цифра должна сократиться, но это связано с ежедневным количеством инфицированных", - отметил Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог также рассказал о потерях среди медиков. С начала пандемии в Грузии из-за коронавируса скончались более ста врачей, а 33% от общего числа медперсонала были инфицированы.

Полную дозу вакцины против коронавируса в Грузии сделали всего 3 447 врачей, статистические данные публикует Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны. В Грузии всего 32 тысячи врачей. Одной дозой привились 6 246 медиков.

В Грузии за минувшие сутки выявили 699 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 362 тысячи случаев инфицирования, выздоровели более 348 тысяч. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (464)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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