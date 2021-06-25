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Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр Грузии: контракт по Намахвани ГЭС будет пересмотрен

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (117)
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Европейская компания проведет аудит соглашения, и если будут выявлены дополнительные неприемлемые аспекты, контракт будет пересмотрен, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Контракт по строительству каскада Намахвани ГЭС с компанией ENKA в ряде аспектов будет пересмотрен, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в парламенте.

Протест против строительства каскада продолжается уже почти восемь месяцев. В последнее время протест проходил на дороге у села Гумати, дальше протестующих не пускали. После подключения в диалог с протестующими европейских посредников была достигнута договоренность, что активистов пустят в Рионское ущелье ближе к строительной площадке.

Центральная избирательная комиссия Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Ряд условий контракта, которые там записаны, безусловно неприемлемы. Я говорил с инвестором, и мы договорились, что условия будут пересмотрены", - сказал Гарибашвили.

По его словам, европейская компания проведет аудит соглашения, и если будут выявлены дополнительные неприемлемые аспекты, контракт будет пересмотрен.

В то же время премьер отметил, что протестующие не должны переходить рамки закона.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

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photo: press-service of the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

Строительство каскада Намахвани ГЭС в Рионском ущелье в регионе Имерети вызвало протест местного населения. Протест продолжается около семи месяцев.

Протестующие против строительства ГЭС требуют разорвать контракт с компанией из-за экологической угрозы Рионскому ущелью и передачи земли компании на 99 лет.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (117)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, ГЭС, Грузия

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