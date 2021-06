Премьер-министр Грузии: контракт по Намахвани ГЭС будет пересмотрен

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Контракт по строительству каскада Намахвани ГЭС с компанией ENKA в ряде аспектов будет пересмотрен, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в парламенте.

Протест против строительства каскада продолжается уже почти восемь месяцев. В последнее время протест проходил на дороге у села Гумати, дальше протестующих не пускали. После подключения в диалог с протестующими европейских посредников была достигнута договоренность, что активистов пустят в Рионское ущелье ближе к строительной площадке.

"Ряд условий контракта, которые там записаны, безусловно неприемлемы. Я говорил с инвестором, и мы договорились, что условия будут пересмотрены", - сказал Гарибашвили.

По его словам, европейская компания проведет аудит соглашения, и если будут выявлены дополнительные неприемлемые аспекты, контракт будет пересмотрен.

В то же время премьер отметил, что протестующие не должны переходить рамки закона.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.