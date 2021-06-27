Тренажерный бассейн построен в Морской академии Батуми

В новом бассейне курсанты Морской академии будут проходить обучение в условиях, приближенным к реальным

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Тренажерный бассейн, на строительство которого ушло более года, открылся в Батумской государственной морской академии.

На строительство тренировочного бассейна было выделено 1,6 миллиона лари (более 510 тысяч долларов). Бассейн позволит студентам Академии и практикующим морякам пройти обязательную производственную практику в соответствии со стандартами, разработанными Международной морской организацией (IMO).

Современный и многофункциональный бассейн построен при поддержке правительства Аджарии, Министерства экономики и устойчивого развития, Агентства морского транспорта.

В новом бассейне курсанты Академии будут проходить обучение в условиях, приближенным к реальным.

Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе отметил, что правительство Аджарии предпринимает важные шаги для улучшения образования в морской сфере.

"Вдвойне радостно, что в Международный день моряка в рамках совместного проекта мы открыли учебный бассейн в Батуми, который направлен на повышение квалификации студентов и нынешних моряков, этот бассейн поможет им стать более конкурентоспособными", - сказал премьер.

В ходе мероприятия были награждены отличные выпускники и педагоги. Также прошла конференция "Новые технологии в морской индустрии", в которой приняли участие председатель правительства Аджарии и министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

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