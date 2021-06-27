13:31 27 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7601
  • 100 RUB4.3639
  • USD3.1489
Поиск
Тренажерный бассейн построен в Морской академии Батуми

Тренажерный бассейн построен в Морской академии Батуми

photo: Government of Ajara / FB
Общество
Получить короткую ссылку
30 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1b/252140667.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210627/252140700/Trenazhernyy-basseyn-postroen-v-Morskoy-akademii-Batumi.html

В новом бассейне курсанты Морской академии будут проходить обучение в условиях, приближенным к реальным

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Тренажерный бассейн, на строительство которого ушло более года, открылся в Батумской государственной морской академии.

На строительство тренировочного бассейна было выделено 1,6 миллиона лари (более 510 тысяч долларов). Бассейн позволит студентам Академии и практикующим морякам пройти обязательную производственную практику в соответствии со стандартами, разработанными Международной морской организацией (IMO).

Современный и многофункциональный бассейн построен при поддержке правительства Аджарии, Министерства экономики и устойчивого развития, Агентства морского транспорта.

В новом бассейне курсанты Академии будут проходить обучение в условиях, приближенным к реальным.

Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе отметил, что правительство Аджарии предпринимает важные шаги для улучшения образования в морской сфере.

"Вдвойне радостно, что в Международный день моряка в рамках совместного проекта мы открыли учебный бассейн в Батуми, который направлен на повышение квалификации студентов и нынешних моряков, этот бассейн поможет им стать более конкурентоспособными", - сказал премьер.

В ходе мероприятия были награждены отличные выпускники и педагоги. Также прошла конференция "Новые технологии в морской индустрии", в которой приняли участие председатель правительства Аджарии и министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Торнике Рижвадзе, Батумская государственная морская академия, Батуми, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожарные и спасатели на месте бедствия. Обрушение жилого дома в Майами, США
Катастрофа в Майами - ужасные фото с места обрушения высотного жилого дома
Вирусолог об антителах к COVID-19, опасности вакцинации и мутациях коронавируса
Вирусолог об антителах к COVID-19, опасности вакцинации и мутациях коронавируса
Петров пост 2021: календарь питания
Петров пост 2021: календарь питания
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться