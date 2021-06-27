20:07 27 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7601
  • 100 RUB4.3639
  • USD3.1489
Поиск
Ядовитая змея гюрза

Нашествие змей - в Тбилиси участились случаи появления гюрз

© photo: Sputnik / Lev Ustinov
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2598)
62 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1b/252142191.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210627/252142237/Nashestvie-zmey---v-Tbilisi-uchastilis-sluchai-poyavleniya-gyurz.html

В случае укуса надо меньше двигаться и пить как можно больше жидкости до оказания амбулаторной помощи и инъекции "Антигюрзина"

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Жители Тбилиси обеспокоены увеличением числа ядовитых змей в разных районах города - Диди Дигоми, Сабуртало, поселении Африка, Ортачала, сообщает Агентство мониторинга животных.

По данным агентства, за несколько дней на "горячую линию" поступило более 450 звонков. Специалисты просто не справляются с таким наплывом. В основном горожане жалуются на гюрзу.

Открытие Крокодиловой фермы на ВВЦ в Москве
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
Водятся ли в Тбилиси ядовитые змеи?

"Гюрза — это ядовитая и очень опасная змея. Их длина достигает 1,5-2 метров", - рассказал сотрудник агентства в эфире телеканала Mtavari.

В Агентстве мониторинга животных советуют в случае укуса меньше двигаться и пить как можно больше жидкости до оказания амбулаторной помощи и инъекции "Антигюрзина".

Между тем, температура воздуха в Тбилиси превышает отметку в 35-36 градусов.

В Грузии распространено порядка 24 видов змей, из них четыре — ядовитые: гюрза, степная гадюка, кавказская гадюка и носатая гадюка. В окрестностях Тбилиси встречается порядка 12 видов змей.

Для того чтобы змеи не могли создавать гнезда, специалисты советуют жителям города не держать дрова и строительные материалы во дворах, не оставлять мусор и косить траву.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Происшествия в Грузии (2598)
Теги:
Змеи, Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожарные и спасатели на месте бедствия. Обрушение жилого дома в Майами, США
Катастрофа в Майами - ужасные фото с места обрушения высотного жилого дома
Вирусолог об антителах к COVID-19, опасности вакцинации и мутациях коронавируса
Вирусолог об антителах к COVID-19, опасности вакцинации и мутациях коронавируса
Петров пост 2021: календарь питания
Петров пост 2021: календарь питания
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться