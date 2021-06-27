Нашествие змей - в Тбилиси участились случаи появления гюрз

В случае укуса надо меньше двигаться и пить как можно больше жидкости до оказания амбулаторной помощи и инъекции "Антигюрзина"

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Жители Тбилиси обеспокоены увеличением числа ядовитых змей в разных районах города - Диди Дигоми, Сабуртало, поселении Африка, Ортачала, сообщает Агентство мониторинга животных.

По данным агентства, за несколько дней на "горячую линию" поступило более 450 звонков. Специалисты просто не справляются с таким наплывом. В основном горожане жалуются на гюрзу.

"Гюрза — это ядовитая и очень опасная змея. Их длина достигает 1,5-2 метров", - рассказал сотрудник агентства в эфире телеканала Mtavari.

В Агентстве мониторинга животных советуют в случае укуса меньше двигаться и пить как можно больше жидкости до оказания амбулаторной помощи и инъекции "Антигюрзина".

Между тем, температура воздуха в Тбилиси превышает отметку в 35-36 градусов.

В Грузии распространено порядка 24 видов змей, из них четыре — ядовитые: гюрза, степная гадюка, кавказская гадюка и носатая гадюка. В окрестностях Тбилиси встречается порядка 12 видов змей.

Для того чтобы змеи не могли создавать гнезда, специалисты советуют жителям города не держать дрова и строительные материалы во дворах, не оставлять мусор и косить траву.

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