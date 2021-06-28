Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 352

За последние 24 часа от коронавируса скончались девять человек, из ковид-клиник страны выписаны 808 пациентов, а с начала пандемии вылечились 350 466

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 352. Скончались девять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 363 874 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 808 человек, с начала пандемии вылечились 350 466 пациентов. Скончались 5 275.

За сутки сделано 14 074 теста, в том числе 6 102 на антиген и 7 972 ПЦР-теста.

Показатель положительности: за сутки – 2,5%, за последние 14 дней – 2,47%, за последние семь дней – 2,34%.

Прививки сделали 254 737 человек, в том числе за последние сутки – 604.

В карантине в данное время находятся 40 человек, в стационарах – 2 602, в ковид-гостиницах – 598.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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