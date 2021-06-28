Закавказская лига врачей назвала Тенгиза Церцвадзе "Врачом века"

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Врачи Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Грузии Тенгиз Церцвадзе, Марина Энделадзе и Марина Эзугбая удостоены наград Закавказской лиги врачей.

Как сообщает телеканал "Имеди", Генеральному директору Центра Тенгизу Церцвадзе было присвоено звание "Врач века", а обладателями награды "За заслуги перед медициной" стали медицинский директор центра Марина Эзугбая и заведующая боксированным отделением Марина Энделадзе.

"Примечательно, что все три награжденных врача, а также весь центр с первого дня ковид-пандемии стояли на передовой. У Центра один из самых высоких показателей выживаемости пациентов с COVID (99,1%) в нашей стране и не только. В частности, были спасены 1885 из 1902 ковид-пациентов, госпитализированных в центр. В центре один из самых низких в мире показателей смертности от ВИЧ/СПИДа и особо опасных инфекций (Крым-Конго геморрагическая лихорадка и др.)", – говорится в заявлении Закавказской лиги врачей.

В заявлении отмечается, что Тенгиз Церцвадзе – основатель Службы по ВИЧ/СПИДу в Грузии, которая считается одной из лучших в Восточной Европе. Он является одним из главных инициаторов и исполнителей первой в мире программы ликвидации гепатита С. По этой программе уже вылечено более 74 тысяч пациентов. Тенгиз Церцвадзе является руководителем клинической группы по управлению COVID-19, и под его руководством в стране были внедрены современные методы и инновационные подходы к лечению и уходу за инфицированными коронавирусом, что обеспечивает один из самых низких показателей смертности от COVID в Европе.

Отличительная черта и жизненное кредо Тенгиза Церцвадзе - бескорыстная помощь пациентам, отмечается в распространенном заявлении.

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