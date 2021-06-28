Грузия вывела всех миротворцев из Афганистана

На родину из Афганистана вернулось последнее подразделение грузинских миротворцев, на этом участие Грузии в миссии "Решительная поддержка" завершается

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Последнее подразделение грузинских миротворцев вернулось на родину из Афганистана по плану завершения участия Грузии в миссии "Решительная поддержка", сообщает министерство обороны Грузии.

Грузинские миротворцы принимали участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане 17 лет - с 2004 года. С 2015 эта миссия была объявлена небоевой и получила название "Решительная поддержка". Подразделения покинули Афганистан по согласованному графику.

Военные батальона полгода выполняли миссию на авиабазе Баграм, где в их компетенцию входило обеспечение безопасности периметра.

В период участия Грузии в миссии в Афганистане, службу там прошли более 20 тысяч военных Грузии, в рамках 107 ротаций на различных уровнях (ISAF, RSM). За это время в Афганистане погибли 32 грузинских военных, а несколько сотен получили ранения разной тяжести.

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