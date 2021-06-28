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Народный защитник Грузии Нино Ломджария

Народный защитник Грузии встретилась с детьми из пансиона в Ниноцминда

photo: Ombudsman / FB
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (366)
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Со стороны детей была отчужденность, ложные представления, страхи, поэтому нашей целью было познакомиться с воспитанниками, заявила омбудсмен

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария встретилась с детьми пансиона Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети) и начала изучение документации учреждения.

Внимание широкой общественности и государственных структур пансион для детей в Ниноцминда, находящийся под патронажем Патриархии, привлек к себе после заявления Народного защитника о жестокости в отношении детей в пансионе, и о том, что ее представителей не пускают в заведение. На основе этого заявления МВД Грузии начало следствие. У пансиона новый руководитель - владыка Яков, его предшественник преподобный Спиридон был категорически против допуска омбудсмена и других официальных лиц в здание.

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© Sputnik / STRINGER
Новый руководитель обещает дать больше свободы детям в пансионе Ниноцминда

После завершения встреч в пансионе Ломджария заявила, что ее целью было познакомиться с детьми, также ознакомиться с документацией, которую нужно привести в порядок. Омбудсмен отметила, что со стороны руководства пансиона есть полная готовность сотрудничать с аппаратом Народного защитника и мониторинг продолжается.

"Это была первичная и ознакомительная встреча. Со стороны детей была отчужденность, ложные представления, страхи, поэтому нашей целью было познакомиться с воспитанниками. Мы на месте ознакомились с документацией, и у нас есть первичные рекомендации. В первую очередь, нужно привести в порядок документацию", - заявила Ломджария.

По словам омбудсмена, продолжится изучение документации, базы и нужд воспитанников.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария
photo: Ombudsman / FB
Омбудсмен обратилась к Патриархии с просьбой допуска в пансион Ниноцминда

"Естественно, что у детей есть барьер, они нас видели только по телевизору и слышали о нас плохое, в том числе и от воспитателей. Это была первая встреча, и естественно, что барьер был. Мы планируем в будущем осуществить более основательные визиты и продолжим мониторинг", - отметила Ломджария.

Как отметила Ломджария, после 2018 года это был первый визит народного защитника Грузии в пансион Ниноцминда. Народный защитник находилась в пансионе с несколькими сотрудниками, работающими по правам детей. Вместе с Ломджария находился и детский психолог, чтобы в случае желания дети могли с ним побеседовать.

Рекомендацией омбусмена является перевести всех детей под альтернативную опеку. На данный момент в пансионе находятся 15 воспитанников.

Детский пансион в Ниноцминда
© Sputnik / STRINGER
Скандал вокруг детского пансиона в Ниноцминда: к делу подключается ЮНИСЕФ

В начале июня Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО "Партнерство за права человека" (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.

Новый руководитель пансиона первым делом произвел кадровую чистку в заведении, оставив на работе половину из 40 работающих там сотрудников. К этому времени выведена и часть детей из пансионата.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (366)
Теги:
Нино Ломджария, Омбудсмен, Грузия

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