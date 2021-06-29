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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1194

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (472)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210629/252157903/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1194.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 22 человека, из ковид-клиник страны выписаны 678 пациентов, а с начала пандемии вылечились 351 144

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 194. Скончались 22 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 365 068 случаев заражения.

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе
photo: Government of Georgia / FB
Минздрав Грузии готов начать массовую вакцинацию населения в июле

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 678 человек, с начала пандемии вылечились 351 144 пациента. Скончались 5 297.

За сутки сделано 29 709 тестов, в том числе 18 220 на антиген и 11 489 ПЦР-тестов.

Показатель положительности: за сутки – 4,02%, за последние 14 дней – 2,5%, за последние семь дней – 2,45%.

Прививки сделали 57 974 человека, в том числе за последние сутки – 2 777.

В карантине в данное время находятся 42 человека, в стационарах – 2 639, в ковид-гостиницах – 611.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (472)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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