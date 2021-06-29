"Опасность реальна" – НПО призывают власти Грузии обеспечить безопасность ЛГБТ-марша

Неправительственный сектор Грузии вслед за европарламентариями призывают МВД во время проведения "Тбилиси прайда" принять все меры для предотвращения насилия и беспорядков

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. После европарламентариев к министерству внутренних дел Грузии обратились и представители местных неправительственных организаций с требованием защитить права активистов "Недели-прайд" в Тбилиси.

Европарламентарии призвали власть Грузии и лично министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури защитить права участников ЛГБТ-прайда. Письмо подписали 28 европарламентариев.

"Мы обращаемся к вам, к министру, и просим не только допустить прайд, который соответствует универсальному праву мирного собрания и свободы выражения, но и провести все подготовительные работы, чтобы обеспечить эффективное использование свободы мирного собрания и выражения манифестантов, чтобы все были защищены властью", – говорится в письме.

В неправительственном секторе Грузии заявляют, что их требования полностью совпадают с требованиями европейских депутатов, и исходя из реальной опасности, госведомства должны сделать все, чтобы обеспечить безопасность участников "Тбилиси-прайд".

"Опасность реальна. Мы активно изучаем сообщения ультраправых радикальных группировок, организаторов и в целом всех, кто выступает против "Тбилиси-прайд". На эти угрозы необходимо соответствующим образом отреагировать. Власти должны мобилизовать полицейские силы в этот день", – заявила медиаисследователь неправительственной организации "Институт исследования демократии" Кетеван Мургулия.

По словам исполнительного директор "Центра прав человека" Алеко Цкитишвили, со стороны агрессивных групп слышны открытые угрозы, и в день ЛГБТ-марша полиция должна обеспечить безопасность участников.

"Угрозы, которые слышны со стороны агрессивных групп указывают на то, что опасность реальна. Они стараются помешать проведению акции, грозятся, что используют силу, и это уже выходит за рамки закона. Если такие действия будут, полиция должна обеспечить безопасность участников акции", – заявил Цкитишвили.

НПО "Тбилиси Прайд" планирует провести 5 июля в центре Тбилиси "Марш достоинства". Лозунгом марша будет "Выйди в знак солидарности". Среди требований участников марша к властям: проводить политику, ориентированную на человека, защитить безопасность и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти.

17 мая 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко расправились с участниками акции против гомофобии. В результате их действий пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции. Однако, какие меры будут приняты МВД Грузии для обеспечения безопасности участников прайда и поддержания общественного порядка на этот раз, пока не известно.

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