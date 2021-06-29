COVID-статистика Грузии – показатели инфицирования и смертности увеличились

Последние статистические данные показывают, что существенно изменилась и ковид-география: лидерство остается за Тбилиси, но в регионах вспышки зафиксированы в относительно благополучных регионах Квемо Картли и Кахети

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 29 709 тестов на коронавирус, 18 220 – на антиген и 11 489 ПЦР-тестов, выявлено 1 194 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 365 068 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровел 678 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 351 144 пациента.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 22 пациента, с начала пандемии – 5 297.

Из 1 194 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 749, Аджарии – 41, Имерети – 122, Квемо Картли – 102, Шида Картли – 29, Гурии – один, Самегрело - Земо Сванети – 44, Кахети – 71, Мцхета-Мтианети – 20, Самцхе-Джавахети – 8, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – семь.

На данный момент в Грузии 8 601 активный случай, из них 2 639 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 594 пациентов тяжелое, из них 158 подключены к аппарату искусственного дыхания. 611 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 5 351 инфицированных проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 42 человека, а в самоизоляции – 7 041.

Показатель положительности по данным на 28 июня составляет 4,02%, за две недели – 2,5%, за семь дней – 2,45%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.