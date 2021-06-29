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Эпидемия коронавируса - врач в маске делает ПЦР тесты

Рост случаев COVID в Грузии может быть связан с дельта-штаммом – Минздрав

© AP Photo / Ross D. Franklin
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (474)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210629/252159803/Rost-sluchaev-COVID-v-Gruzii-mozhet-byt-svyazan-s-delta-shtammom---Minzdrav.html

Сейчас в Грузии доминирует британский штамм, но эпидемиологи предполагают, что через определенное время в большинстве случаев будет встречаться индийский штамм

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Быстрое распространение коронавируса и рост смертности среди инфицированных пациентов могут быть связаны с распространением индийского штамма, заявила на брифинге замминистра здравоохранения страны Тамара Габуния.

В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 194 новых случая инфекции, 22 пациента скончались. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 365 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 351 тысячи, скончались 5 297.

Насморк
photo: Pixabay / Mojpe
Названы основные симптомы коронавируса у вакцинированных

"В течение последнего периода дополнительно было зафиксировано семь случаев (индийского штамма). Это указывает на то, что в стране циркулирует индийский штамм. Возможное распространение колеблется от 10 до 20%. Не исключено, что и быстрое распространение случаев, и сравнительно тяжелое течение заболевания, которое вызывает увеличение смертности, связаны именно с дельта-штаммом. Однако на этом этапе говорить о причинно-следственных связях сложно", – заявила Габуния.

Всего к этому времени, по данным Минздрава, в Грузии уже зафиксировано 27 случаев заражения индийским штаммом. Эпидемиологи предполагают, что дельта-штамм через определенное время будет встречаться в большинстве случаев.

Минздрав Грузии планирует демобилизовать несколько клиник страны, удвоить бригады и активизировать центры массовой вакцинации. По словам Габуния, в конце июля в стране будет более миллион доз вакцин против коронавируса и это даст возможность начать процесс массовой иммунизации. 

Первые случаи индийского штамма в Грузии эпидемиологи зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Все пятеро имели историю путешествия на Среднем Востоке. Они въехали в Грузию в середине мая.

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, он покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный.

На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (474)
Теги:
Минздрав, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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