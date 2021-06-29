Рост случаев COVID в Грузии может быть связан с дельта-штаммом – Минздрав

Сейчас в Грузии доминирует британский штамм, но эпидемиологи предполагают, что через определенное время в большинстве случаев будет встречаться индийский штамм

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Быстрое распространение коронавируса и рост смертности среди инфицированных пациентов могут быть связаны с распространением индийского штамма, заявила на брифинге замминистра здравоохранения страны Тамара Габуния.

В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 194 новых случая инфекции, 22 пациента скончались. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 365 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 351 тысячи, скончались 5 297.

"В течение последнего периода дополнительно было зафиксировано семь случаев (индийского штамма). Это указывает на то, что в стране циркулирует индийский штамм. Возможное распространение колеблется от 10 до 20%. Не исключено, что и быстрое распространение случаев, и сравнительно тяжелое течение заболевания, которое вызывает увеличение смертности, связаны именно с дельта-штаммом. Однако на этом этапе говорить о причинно-следственных связях сложно", – заявила Габуния.

Всего к этому времени, по данным Минздрава, в Грузии уже зафиксировано 27 случаев заражения индийским штаммом. Эпидемиологи предполагают, что дельта-штамм через определенное время будет встречаться в большинстве случаев.

Минздрав Грузии планирует демобилизовать несколько клиник страны, удвоить бригады и активизировать центры массовой вакцинации. По словам Габуния, в конце июля в стране будет более миллион доз вакцин против коронавируса и это даст возможность начать процесс массовой иммунизации.

Первые случаи индийского штамма в Грузии эпидемиологи зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Все пятеро имели историю путешествия на Среднем Востоке. Они въехали в Грузию в середине мая.

Индийский штамм коронавируса считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, он покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный.

На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса. Он был выявлен в Грузии в конце февраля.

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