Грузия не планирует ужесточать правила въезда из России

С увеличением мобильности, по мнению эпидемиологов, увеличивается и риск ввоза в страну коронавируса и его разновидностей. К этому времени уже выявлено более 400 случаев так называемого "туристического" вируса

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Никаких решений по поводу ужесточения правил въезда российских туристов в Грузию не принято и не планируется принимать, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

На вопрос журналистов не планирует ли Грузия ужесточить правила въезда из России в Грузию, так как это сделали несколько стран из-за распространения индийского штамма коронавируса в этой стране, Гамкрелидзе ответил, что сообщение с РФ и так ограничено.

"Сообщение с Россией и так ограничено. Вы знаете, что сама российская сторона установила эти ограничения, поэтому въезд минимальный. В основном из России приезжают через третьи страны воздушным путем. Они должны быть вакцинированы двумя дозами и иметь отрицательный ПЦР-тест", – заявил Гамкрелидзе.

Вместе с тем главный эпидемиолог страны отметил, что в Грузии за последний месяц зафиксировано более 400 случаев так называемого "туристического" коронавируса, когда COVID был выявлен у визитера при въезде в страну или уже после въезда.

Увеличение случаев коронавируса в Грузии главный эпидемиолог страны связывает с тем, что в страну начало приезжать больше людей.

"Увеличенная мобильность является одним из риск-факторов распространения инфекции", – отметил Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе также сообщил, что в июле у Грузии будет четыре вида вакцин против коронавируса – это Sinovac, Sinopharm, Pfizer и AstraZeneca.

Он отметил, что на сегодняшний день любое большое собрание по любой причине содержит риск, и население должно четко следовать рекомендациям – маска, дистанция, санитарные нормы, не собираться в большие компании и прививка.

"Все это остается в силе", – подчеркнул Гамкрелидзе.

В Грузии за минувшие сутки выявили семь новых случаев индийского штамма коронавируса, всего в стране зафиксировано 27 случаев дельта-штамма.

В Грузии за минувшие сутки выявили 1 194 новых случая инфекции, в том числе семь инфицирований индийским штаммом, 22 пациента скончались. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 365 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 351 тысячи, скончались 5 297.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.