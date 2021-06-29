В Патриархии Грузии обсудили ситуацию в детском пансионе Ниноцминда

На встрече было решено построить в Ниноцминда несколько маленьких детских домов, в чем Патриархии обещали помочь ЕС, ЮНИСЕФ и World Vision International

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Итоговая встреча по дальнейшей судьбе детского пансиона в Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети) состоялась в Патриархии Грузии.

Во встрече принимали участие министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, посол ЕС в Грузии Карл Харцель, глава службы по связям с общественностью Патриархии Андриа Джагмаидзе, представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), международной благотворительной организации World Vision International.

Как отметил после встречи Карл Харцель, необходимо обеспечить прозрачность ситуации в пансионе и вокруг него.

"У нас была первая совместная встреча с представителями Патриархии, Минздрава, социальных работников, ЮНИСЕФ, World Vision. Основной темой нашего обсуждения была ситуация в Ниноцминда. Думаю, все мы видим прогресс в последние дни. При этом продолжается наблюдение за состоянием оставшихся там детей. Теперь мы видим уровень открытости и прозрачности", - сказал дипломат.

По его словам, на встрече обсудили, какими должны быть следующие шаги, чтобы сделать упор на благополучие этих детей.

По словам Андриа Джагмаидзе, в Ниноцминда планируется строительство небольших детских домов, которые будут соответствовать международным требованиям.

"В Ниноцминда планируется строительство небольших детских домов. Представители всех присутствующих здесь организаций выразили желание участвовать в этом проекте. Будет сделано все, чтобы детские дома, которые будут построены в Ниноцминда, соответствовали требованиям международных стандартов", - сказал Джагмаидзе.

Он также подчеркнул, что речь не идет о немедленном закрытии пансиона. Напротив, все должно происходить естественным образом.

Со своей стороны главы Минздрава Екатерины Тикарадзе отметила, что все участники встречи понимают, насколько важно перевести детей в детские дома семейного типа и хорошо изучить проблемы крупных детских домов.

"Сегодня у нас была своего рода итоговая встреча, чтобы составить планы на будущее для каждого детского дома, и в этом случае мы обсудили с Патриархией существующие проблемы в Ниноцминда, чтобы они не повторялись и интересы детей были полностью защищены, а также все планы, которые могут быть реализованы по большим детским домам, функционирующим в Грузии. Мы все считаем, что детей нужно переводить в небольшие приюты", - сказала Тикарадзе.

На встрече также отметили вклад нового руководителя пансиона владыки Якова в решение проблемных вопросов.

Внимание широкой общественности и государственных структур пансион для детей в Ниноцминда, находящийся под патронажем Патриархии, привлек к себе после заявления Народного защитника о жестокости в отношении детей в пансионе и о том, что ее представителей не пускают в заведение. На основе этого заявления МВД Грузии начало следствие. Сейчас в пансионе новый руководитель - владыка Яков, который сменил на этой должности преподобного Спиридона, который сделал это заведение закрытым.

28 июня Народный защитник Грузии Нино Ломджария все-таки посетила пансион с разрешения его нового руководителя владыки Якова и ознакомилась с ситуацией на месте.

По данным Минздрава Грузии, на данный момент из пансиона выведены 38 детей, а о безопасной среде для 15 оставшихся в Ниноцминда несовершеннолетних в круглосуточном режиме заботятся социальные работники и психологи.

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