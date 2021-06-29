Как абитуриенты должны вести себя на ЕНЭ – правила и рекомендации

Единые национальные экзамены начинаются в Грузии 1 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе. Регистрацию на ЕНЭ в этом году прошли более 38,4 тысячи абитуриентов

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Национальный центр экзаменов и оценок Грузии обнародовал правила поведения абитуриентов на Единых национальных экзаменах, которые стартуют в стране 1 июля.

Как говорится в сообщении центра, абитуриенты должны иметь с собой удостоверение личности или паспорт, экзаменационную карточку, в случае желания дополнительную медицинскую маску, воду в пластмассовой бутылке, гелиевую черную ручку (0,5-0,7 мм.) с круглым кончиком.

Начать работу над тестом можно только после того, как наблюдатель или куратор даст указание и начнется отсчет времени. Абитуриент вместе с куратором должен проверить листок с ответами, чтобы убедиться, что он не поврежден.

В том случае, если абитуриент завершит работу раньше установленного времени, он должен поднять руку и сдать листок, предназначенный для черновой работы и ответов. Сдачу листков также нужно подтвердить подписью и только после этого покинуть экзаменационный сектор.

На рабочем столе не должно быть ни одного предмета, кроме тех, которые абитуриенту выдаются перед началом экзамена. Бутылку с водой можно поставить на пол.

Во время тестирования абитуриенты обязаны следовать рекомендациям Минздрава – быть в маске, соблюдать дистанцию, по указанию дезинфицировать руки.

На экзамене возбраняется разговаривать с кем бы то ни было, задавать вопросы кураторам или наблюдателям по содержанию текста, переговариваться с другими абитуриентами и подсказывать друг другу. Предупреждение абитуриент может получить, если он начнет работу над тестом до указания куратора, продолжит работу над ним после истечения времени, без разрешения покинет рабочее место, использует ручку, которая не разрешена для заполнения листка ответов, и так далее.

Если абитуриент еще раз нарушит правила после одного предупреждения, он покидает экзамен.

С экзамена без предупреждения абитуриент снимается в том случае, если обнаружат у него словарь, мобильный телефон, калькулятор, часы или другие электронные устройства (если даже они выключены). Экзамен покинут и те абитуриенты, у которых обнаружат шпаргалки. Без предупреждения абитуриент снимается с экзамена в случае грубого нарушения порядка, оскорбления человека, участвующего в экзаменационном процессе, также в случае нахождения под алкогольным, наркотическим опьянением или же под воздействием психотропных веществ.

В том случае, если абитуриент нарушит правила, связанные с предотвращением распространения коронавируса, ему на первый раз сделают замечание, а в случае неповиновения - снимут с экзамена.

Абитуриенты могут представить заявку и указать в ней свои претензии до 21:00 того дня в здании экзаменационного центра.

Единые национальные экзамены 2021 года пройдут в 25 экзаменационных центрах Грузии. Из 25 экзаменационных центров 11 будут размещены в Тбилиси, три - в Кутаиси (Имерети), три – в Батуми (Аджария), по одному в Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети), Рустави (Квемо Картли), Гори (Шида Картли), Ахалцихе (Самцхе-Джавахети), Телави (Кахети), Озургети (Гурия), Поти (Самегрело - Земо Сванети), Хуло (Аджария).

Единые национальные экзамены 2021 года в Грузии начнутся 1 июля с грузинского языка и литературы. Регистрацию на ЕНЭ в этом году прошли более 38,4 тысячи абитуриентов.

Для того, чтобы стать студентом, следует сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.

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