Семья погибшей в Греции гражданки Грузии просит помощи у властей

Посольство Грузии в Греции пока не сделало официального заявления по поводу гибели гражданки страны

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Семья гражданки Грузии, тело которой было найдено в одном их отелей в Афинах, просит о помощи грузинские власти.

По словам дочери погибшей, семья, в которой работала 67-летняя гражданка Грузии Манана Хетагури, настаивает на кремации тела. Родные погибшей категорически против и просят помощи у государства в транспортировке тела на родину.

"Я звоню в посольство каждый день, но никто не отвечает. Нам нужна помощь", - сказала дочь погибшей Хатуна в эфире телеканала Rustavi2.

Посольство Грузии в Греции пока не делало официального заявления по поводу гибели гражданки страны.

По данным СМИ, на момент обнаружения тела, женщина была мертва уже несколько дней. Причины, приведшие к смерти, не называются.

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