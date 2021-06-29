Патриархия Грузии выступила против мероприятий представителей ЛГБТ

Патриархия обратилась к депутатам Европарламента и главам посольств, аккредитованных в Грузии, с просьбой воздержаться от поддержки и поощрения Tbilisi Pride

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Патриархия Грузии открыто выступила против мероприятий ЛГБТ-организации, запланированных на период с 1 по 5 июля, и призвала власти Грузии действовать в интересах государственной стабильности, гражданского мира.

НПО Tbilisi Pride собирается провести прайд-неделю 1-5 июля, в рамках которой запланировано проведение тематических мероприятий и "Марша достоинства" на центральном проспекте Руставели в Тбилиси. Акция пройдет под слоганом "Выходи за солидарность".

"Мы уважаем права и свободы человека, что, естественно, подразумевает свободу выбора. Принуждение других к этому выбору является насилием и нарушает права, свободы и выбор подавляющего большинства нашего общества, независимо от этнической принадлежности или религии, если таковые имеются. Православная Церковь всегда щедра к грешникам, но выступает против греха, поэтому ненависть и насилие против кого-либо совершенно недопустимы, но также недопустимо признавать свою греховность и пытаться влиять на других", - отмечается в заявлении.

В то же время Патриархия Грузии отмечает, что планируемый "Марш достоинства" не защищает интересы ЛГБТ, а "способствует получению определенных дивидендов для малой группы и искусственному возникновению агрессии против этой группы среди людей".

"В связи с этими и другими обстоятельствами мы обращаемся к 30 депутатам рабочей группы ЛГБТК+ Европарламента и главам посольств, аккредитованных в Грузии, с просьбой воздержаться от поддержки и поощрения Tbilisi Pride. Мы обращаемся к нашему правительству с призывом адекватно оценить сложившуюся ситуацию, действовать в интересах государственной стабильности, гражданского мира, избегать дестабилизации страны и общественной жизни - с неизбежной тревогой", - говорится в заявлении.

Между тем противники "Марша достоинства" собираются помешать провести акцию. Участники контракции хотят заранее, 4 июля, установить на проспекте Руставели палатки. Дошло до того, что основатель консервативной партии "ЭРИ" Леван Васадзе даже потребовал от грузинских властей принять закон, "запрещающий пропаганду разврата", и выдвинул им 10-дневный ультиматум.

Неправительственный сектор Грузии вслед за европарламентариями призывал МВД страны во время проведения мероприятий принять все меры для предотвращения насилия и беспорядков.

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