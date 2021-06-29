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Эпидемия коронавируса - вакцинация

Вакцинированные граждане Грузии смогут ездить в Германию

© AP Photo / Jeff Roberson
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1945)
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Въезд для вакцинированных граждан Грузии свободный только из тех стран, которые не считаются очагами распространения мутаций коронавируса

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Граждане Грузии, прошедшие курс вакцинации от коронавируса препаратами Pfizer-BioTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen (J&J)), смогут посещать Германию, сообщает консульский департамент МИД Грузии.

По данным департамента, курс прививок от коронавируса должен быть завершен не позднее чем за 14 дней до поездки.

Врач-эпидемиолог, заместитель генерального директора по науке Международного института вакцин при ООН Михаил Фаворов
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При этом въезд для граждан Грузии свободный только из тех стран, которые не считаются очагами распространения мутаций коронавируса.

Если же они находились в стране риска, то они должны будут пройти регистрацию на специальном сайте и указать все свои данные, детали рейса, адрес пребывания в Германии и так далее.

Для невакцинированных граждан границы Германии все также на замке. Исключение составляют трудоустроенные работники и высококвалифицированный персонал, чье трудоустройство экономически выгодно.

Живая стена на одном из домов в историческом центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Кроме того, в качестве исключения, при соблюдении особых правил допустимы бизнес-визиты, визиты участников выставок, врачей, ученых, моряков, тех, кто ухаживает за людьми, осуществляющих транспортные перевозки, особых студентов, с целью воссоединения семьи и других особых категорий.

Исключение составят дети до 6 лет.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1945)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Германия, Грузия

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