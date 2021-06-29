Вакцинированные граждане Грузии смогут ездить в Германию

Въезд для вакцинированных граждан Грузии свободный только из тех стран, которые не считаются очагами распространения мутаций коронавируса

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Граждане Грузии, прошедшие курс вакцинации от коронавируса препаратами Pfizer-BioTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen (J&J)), смогут посещать Германию, сообщает консульский департамент МИД Грузии.

По данным департамента, курс прививок от коронавируса должен быть завершен не позднее чем за 14 дней до поездки.

При этом въезд для граждан Грузии свободный только из тех стран, которые не считаются очагами распространения мутаций коронавируса.

Если же они находились в стране риска, то они должны будут пройти регистрацию на специальном сайте и указать все свои данные, детали рейса, адрес пребывания в Германии и так далее.

Для невакцинированных граждан границы Германии все также на замке. Исключение составляют трудоустроенные работники и высококвалифицированный персонал, чье трудоустройство экономически выгодно.

Кроме того, в качестве исключения, при соблюдении особых правил допустимы бизнес-визиты, визиты участников выставок, врачей, ученых, моряков, тех, кто ухаживает за людьми, осуществляющих транспортные перевозки, особых студентов, с целью воссоединения семьи и других особых категорий.

Исключение составят дети до 6 лет.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.