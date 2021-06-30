Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1010

За последние 24 часа от коронавируса скончались 19 человек, из ковид-клиник страны выписаны 603 пациента, а с начала пандемии вылечились 351 747

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 010. Скончались 19 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 366 078 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 603 человека, с начала пандемии вылечились 351 747 пациентов. Скончались 5 316.

За сутки сделано 28 617 тестов, в том числе 15 164 на антиген и 13 453 ПЦР-теста.

Показатель положительности: за сутки – 3,53%, за последние 14 дней – 2,59%, за последние семь дней – 2,69%.

Прививки сделали 261 652 человека, в том числе за последние сутки – 3 667.

В карантине в данное время находятся 54 человека, в стационарах – 2 669, в ковид-гостиницах – 561.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.