У пенсионного фонда Грузии высокая доходность

В накопительную пенсионную систему Грузии на сегодняшний день включены 1 159 000 человек и их число ежемесячно пополняется в среднем на 10 тысяч граждан

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Стоимость накоплений участников пенсионного фонда (без учета пенсионных взносов) с 1 января 2019 года по 25 июня 2021 года увеличилась на 24,3%, сообщает Пенсионное агентство Грузии.

По информации агентства, высокая доходность Фонда фиксировалась на фоне инфляции в 18,5% и девальвации лари на 17,8%.

"Следовательно, среднегодовое увеличение стоимости сбережений участников (без пенсионных взносов) составило 9,1% при среднегодовом снижении курса лари 6,8% и среднегодовой инфляции - 7,2%", – говорится в сообщении.

Пенсионное агентство отмечает, что текущая годовая эффективная доходность Пенсионного фонда составляет 11,1%, а текущая годовая инфляция – 7,7%.

По последним данным, к этому времени объем пенсионных накоплений составляет 1,5 миллиарда лари (474 миллиона долларов), выплаты получили около 873 человека.

По состоянию на 5 мая, на пенсионные накопления начислена прибыль в 148 миллионов лари (43 миллиона долларов).

По информации агентства, число участников схемы накопительной пенсии растет изо дня в день. В месяц в среднем это более 10 тысяч человек.

Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по последним данным, составляет 1 159 000 человек.

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.

Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (примерно 7,6 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет зачисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 тысяч до 60 тысяч лари (примерно 19 тысяч долларов) государство будет перечислять лишь 1%.

До момента возвращения государство будет инвестировать эти деньги в различные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.

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