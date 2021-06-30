Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 30 июня

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 28 617 тестов на коронавирус и выявлено 1 010 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 29 июня составляет 3,53%, за две недели – 2,59%, за семь дней – 2,69%.
Из 1 010 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 667. В регионах же ситуация следующая:
- Аджария – 58
- Имерети – 83
- Квемо Картли – 65
- Шида Картли – 23
- Гурия – 2
- Самегрело - Земо Сванети – 31
- Кахети – 49
- Мцхета-Мтианети – 10
- Самцхе-Джавахети – 4
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8.
На данный момент в Грузии 8 989 активных случаев, из них 2 669 нуждаются в стационарном лечении, 561 человек находится в ковид-гостиницах, 5 759 человек проходят курс лечения дома.
Состояние 586 пациентов тяжелое, 158 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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