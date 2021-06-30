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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 30 июня

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (478)
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Sputnik Грузия
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Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 28 617 тестов на коронавирус и выявлено 1 010 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 29 июня составляет 3,53%, за две недели – 2,59%, за семь дней – 2,69%.

Из 1 010 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 667. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария –  58
  • Имерети – 83
  • Квемо Картли – 65
  • Шида Картли – 23
  • Гурия – 2
  • Самегрело - Земо Сванети – 31
  • Кахети – 49
  • Мцхета-Мтианети – 10
  • Самцхе-Джавахети – 4
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8.

На данный момент в Грузии 8 989 активных случаев, из них 2 669 нуждаются в стационарном лечении, 561 человек находится в ковид-гостиницах, 5 759 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 586 пациентов тяжелое, 158 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (478)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Грузия

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