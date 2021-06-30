Свобода! В Грузии завершается действие "комендантского часа"

Уже этой ночью гости и жители Грузии смогут свободно передвигаться в ночное время

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Ограничение на передвижение в ночное время, так называемый "комендантский час", упраздняется в Грузии с сегодняшнего дня.

Межведомственный координационный совет 22 июня принял решение отменить ограничение на передвижение в ночные часы с 1 июля. Позже глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе пояснил, что ограничение упраздняется с 23:00 30 июня.

"С 1 июля будет снято ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00. На практике это выглядит так – ограничения больше не будет с 23:00 30 июня", – заявил Гибрадзе.

Населению также списывают штрафы за нарушение ковид-ограничений. Речь идет о всех штрафах за нарушение правил изоляции, карантина и масочного режима на сумму в 76 миллионов лари (более 24 миллионов долларов).

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составлял две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

По решению межведомственного координационного совета, с 9 ноября 2020 года "комендантский час" был введен в семи крупных городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. Изначально запрещалось передвижение с 22:00 до 05:00. Из-за продолжающегося роста случаев заражения COVID-19, с 28 ноября "комендантский час" продлили еще на час – с 21:00, сделав обязательным для жителей всей Грузии.

Временно отменяли "комендантский час" трижды – во время второго тура парламентских выборов 21 ноября 2020 года, в Новогоднюю и Рождественскую ночь. На Пасху ограничения не упразднили, однако сократили время действия с 23:00 до 04:00.

"Комендантский час" вводился в Грузии и весной 2020 года вместе с чрезвычайным положением. Тогда он действовал с 21:00 до 06:00.

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