Прививки препаратами Pfizer и AstraZeneca в Грузии можно будет сделать только в клиниках

Минздрав Грузии, начав с июля массовую вакцинацию, рассчитывает за три месяца вакцинировать полмиллиона человек

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Сделать прививку против коронавируса препаратами Pfizer и AstraZeneca граждане Грузии смогут только в клиниках, а Sinopharm и Sinovac будут доступны в центрах всеобщей вакцинации, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе после встречи с руководителями клиник.

Рабочая встреча с руководителями клиник в Минздраве была посвящена началу всеобщей вакцинации, которая намечена с июля. По словам Тикарадзе, в процессе вакцинации наблюдается довольно положительная динамика, но требуется еще большая активность.

На данный момент в процесс вакцинации включены 200 клиник, 281 бригада. Рабочий день бригад – восемь часов, одна бригада в день может обслужить в среднем 60 пациентов. В стране есть ресурс увеличить количество бригад, и вакцинировать в день 17 тысяч человек, отметила Тикарадзе.

"Думаю, что это будет довольно хороший показатель, и совместными усилиями в последующие три месяца мы сможем вакцинировать полмиллиона граждан", – заявила Тикарадзе.

Для начала всеобщей вакцинации мобилизуются большие пространства. Один уже открыт в центре Hualing в Тбилиси. Центр вакцинации планируют устроить и в Лило.

По словам Тикарадзе, массовой вакцинацией в Грузии начинается новый этап борьбы с пандемией.

С июля Грузия ожидает поступления миллиона доз вакцин против коронавируса.

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