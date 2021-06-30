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Тбилисская Республиканская больница

Почему Республиканской больнице пришлось вернуть партию вакцин NCDC?

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (481)
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Sputnik Грузия
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В одной из тбилисских клиник, включенных в процесс вакцинации, аудиторы не обнаружили более 700 доз препарата AstraZeneca. Администрации клиники пришлось объяснять, куда они подевались

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Более 700 доз вакцины против коронавируса из-за нарушения режима их хранения Тбилисской республиканской больнице пришлось вернуть Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC), об этом заявила заместитель директора клиники Джавара Угрехелидзе, комментируя результаты аудиторской проверки клиники.

Она пояснила, что вакцины пришлось вернуть в центр после того, как в холодильниках, предназначенных для их хранения, было зафиксировано небольшое нарушение температурного режима.

Екатерина Тикарадзе
© Sputnik / Alex Shlamov
Прививки препаратами Pfizer и AstraZeneca в Грузии можно будет сделать только в клиниках

Вместе с тем, сказала Угрехелидзе, согласно заключениям ВОЗ и Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Грузии, никаких проблем с качеством этих вакцин не возникло.

"Как только было зафиксировано небольшое отклонение от температурного режима, эти вакцины были оттуда изъяты и отправлены в Центр по контролю заболеваний на хранение", - заявила Угрехелидзе.

После возникновения логистических проблем в распределении вакцины AstraZeneca министерство здравоохранения Грузии решило изучить вопрос, чем в данное время занимается внутренний аудит ведомства, выясняя, почему возникли проблемы с этим препаратом.

В Грузии возник дефицит 4-5 тысяч доз вакцины AstraZeneca. 22 июня Грузия должны была получить очередную партию вакцины, однако из-за возникших логистических проблем дата доставки была перенесена. Таким образом, в данный момент у Грузии нет возможности прививать граждан первой дозой AstraZeneca. Они уже получили соответствующие смс-сообщения с извинениями. А что касается граждан, которым предстоит вторая доза вакцинации AstraZeneca, они смогут сделать это в ближайшее время.

Внутренний аудит Минздрава Грузии продолжает проверку сети вакцинации. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (481)
Теги:
здравоохранение, Вакцина, Грузия

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