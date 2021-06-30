Медучреждения Грузии, включенные в процесс вакцинации, увеличивают часы работы

Без выходных и 12 часов в день - по такому графику будут делать прививки от коронавируса все медучреждения, начиная с июля. В стране начинается массовая вакцинация

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Медицинские учреждения Грузии, включенные в процесс вакцинации, переходят на 12-часовой режим работы, об этом стало известно после встречи руководителей клиник с министром здравоохранения страны Екатериной Тикарадзе.

Как отмечалось на встрече, в связи с тем, что с июля Грузия переходит на новый этап борьбы с пандемией и начинает массовую вакцинацию населения, медучреждениям придется работать без выходных и по 12-часовому рабочему графику.

"Мы готовы в сегодняшней реальности, когда к процессу вакцинации повышенный интерес общества, работать без выходных в двухсменном режиме", - заявила директор Кавказского медицинского центра Натия Нуцубидзе.

Медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая прогнозирует рост показателей вакцинации после изменения рабочего режима клиник.

"Инфекционная больница включена (в процесс вакцинации) с первого дня, и наша включенность была максимально использована. Мы справлялись благодаря работе с 9 утра до семи вечера. Если мы перейдем на семидневный и 12-часовой режим работы, показатель вакцинации увеличится на 50%", - заявила Эзугбая.

По словам замминистра здравоохранения Тамары Габуния, увеличение часов работы медучреждений позволят гражданам записываться на прививки как в вечерние часы в рабочие дни, так и в выходные.

После встречи также стало известно, что сделать вакцину против коронавируса Pfizer и AstraZeneca граждане Грузии смогут только в клиниках, а Sinopharm и Sinovac будут доступны в центрах всеобщей вакцинации.

На данный момент в процессе вакцинации включены 200 клиник, работает 281 бригада.

По последним данным, прививки от коронавируса в Грузии сделали 261 652 человека, из них двойную дозу - 100 072 гражданина.

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