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Вакцинация от COVID-19

Медучреждения Грузии, включенные в процесс вакцинации, увеличивают часы работы

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (482)
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Без выходных и 12 часов в день - по такому графику будут делать прививки от коронавируса все медучреждения, начиная с июля. В стране начинается массовая вакцинация

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Медицинские учреждения Грузии, включенные в процесс вакцинации, переходят на 12-часовой режим работы, об этом стало известно после встречи руководителей клиник с министром здравоохранения страны Екатериной Тикарадзе.

Как отмечалось на встрече, в связи с тем, что с июля Грузия переходит на новый этап борьбы с пандемией и начинает массовую вакцинацию населения, медучреждениям придется работать без выходных и по 12-часовому рабочему графику.

Екатерина Тикарадзе
© Sputnik / Alex Shlamov
Прививки препаратами Pfizer и AstraZeneca в Грузии можно будет сделать только в клиниках

 

"Мы готовы в сегодняшней реальности, когда к процессу вакцинации повышенный интерес общества, работать без выходных в двухсменном режиме", - заявила директор Кавказского медицинского центра Натия Нуцубидзе.

Медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая прогнозирует рост показателей вакцинации после изменения рабочего режима клиник.

"Инфекционная больница включена (в процесс вакцинации) с первого дня, и наша включенность была максимально использована. Мы справлялись благодаря работе с 9 утра до семи вечера. Если мы перейдем на семидневный и 12-часовой режим работы, показатель вакцинации увеличится на 50%", - заявила Эзугбая.

По словам замминистра здравоохранения Тамары Габуния, увеличение часов работы медучреждений позволят гражданам записываться на прививки как в вечерние часы в рабочие дни, так и в выходные.

После встречи также стало известно, что сделать вакцину против коронавируса Pfizer и AstraZeneca граждане Грузии смогут только в клиниках, а Sinopharm и Sinovac будут доступны в центрах всеобщей вакцинации.

На данный момент в процессе вакцинации включены 200 клиник, работает 281 бригада.

По последним данным, прививки от коронавируса в Грузии сделали 261 652 человека, из них двойную дозу - 100 072 гражданина. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (482)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Грузия

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