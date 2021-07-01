Общественный транспорт в Тбилиси возвращается к обычному графику работы

Ношение масок в метро, автобусах, маршрутных такси остается обязательным условием. Также рекомендуется носить маски и на автобусных остановках

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Общественный транспорт в Тбилиси с 1 июля начинает работу в обычном режиме.

Метро в столице будет работать с 06:00 до 00:00, а автобусы и маршрутные такси смогут обслуживать пассажиров с 06:00 до 23:00.

При этом ношение масок в метро, автобусах, маршрутных такси остается обязательным условием. Гражданам рекомендуется носить маски и на автобусных остановках.

Согласно решению Межведомственного координационного совета, в Грузии с 1 июля отменяется "комендантский час" – запрет на передвижение в ночное время.

С 22 июня в Грузии отменили обязательное ношение масок в открытом пространстве.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.