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Вид на город Тбилиси - автобусная остановка на ул Бараташвили

Общественный транспорт в Тбилиси возвращается к обычному графику работы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (485)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210701/252174232/Obschestvennyy-transport-v-Tbilisi-vozvraschaetsya-k-obychnomu-grafiku-raboty.html

Ношение масок в метро, автобусах, маршрутных такси остается обязательным условием. Также рекомендуется носить маски и на автобусных остановках

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Общественный транспорт в Тбилиси с 1 июля начинает работу в обычном режиме.

Пассажирские автобусы MAN в столице
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Метро в столице будет работать с 06:00 до 00:00, а автобусы и маршрутные такси смогут обслуживать пассажиров с 06:00 до 23:00.

При этом ношение масок в метро, автобусах, маршрутных такси остается обязательным условием. Гражданам рекомендуется носить маски и на автобусных остановках.

Согласно решению Межведомственного координационного совета, в Грузии с 1 июля отменяется "комендантский час" – запрет на передвижение в ночное время.

С 22 июня в Грузии отменили обязательное ношение масок в открытом пространстве.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (485)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия, метро, Новые автобусы, Микроавтобусы

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