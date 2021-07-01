Общественный транспорт в Тбилиси возвращается к обычному графику работы

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Общественный транспорт в Тбилиси с 1 июля начинает работу в обычном режиме.
Метро в столице будет работать с 06:00 до 00:00, а автобусы и маршрутные такси смогут обслуживать пассажиров с 06:00 до 23:00.
При этом ношение масок в метро, автобусах, маршрутных такси остается обязательным условием. Гражданам рекомендуется носить маски и на автобусных остановках.
Согласно решению Межведомственного координационного совета, в Грузии с 1 июля отменяется "комендантский час" – запрет на передвижение в ночное время.
С 22 июня в Грузии отменили обязательное ношение масок в открытом пространстве.
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