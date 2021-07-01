Форум трудоустройства стартует в Тбилиси

На мероприятии у соискателей будет возможность встретиться с работодателями, рассказать о желаемой вакансии и продемонстрировать свои навыки в прямом общении с потенциальными работодателями

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Жители столичного района Самгори, ищущие работу, смогут найти ее на форуме трудоустройства, который пройдет в здании правления Самгорского района (гамгеоба) 1 июля, сообщает Государственное агентство содействия трудоустройству.

В форуме примут участие лишь жители района Самгори, так как цель форума – решить проблему занятости жителей этого конкретного района.

Форум пройдет в здании гамгеоба района Самгори по адресу Московский проспект, 14 с 12:00 до 15:00.

Таким образом, Агентство запускает цикл форумов по трудоустройству в столице совместно с тбилисским городским Советом.

На форуме до 20 малых, средних и крупных компании предложат соискателям более 300 активных вакансий на рынке труда.

Будут представлены вакансии в сфере обслуживания, торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, промышленности, транспорта, логистики, строительства, страхования и здравоохранения.

На мероприятии у соискателей будет возможность встретиться с работодателями, рассказать о желаемой вакансии и продемонстрировать свои навыки в прямом общении с потенциальными работодателями.

Форумы трудоустройства проводятся в Грузии регулярно в разных городах. В Батуми он прошел в этом году два раза. Первый форум состоялся в мае под названием "Новая возможность для вашего трудоустройства". Тогда более 20 компаний предложили соискателям работы около 400 разных вакансий, во второй раз – уже более тысячи.

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