Кафе и рестораны Грузии с сегодняшнего дня будут работать до полуночи

В ресторанах все еще запрещается проводить социальные мероприятия, такие как свадьбы, поминки, юбилеи и другие торжества

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Рестораны и кафе в Грузии с 1 июля смогут принимать посетителей до 00:00.

С 1 июля в стране по решению властей отменяется ограничение на передвижение в ночное время, так называемый "комендантский час". С 22 июня ношение масок на открытом пространстве больше не является обязательным. Снятие ограничения не распространяется на транспорт и закрытые помещения.

После отмены "комендантского часа" общественный транспорт будет работать в привычном режиме, а пункты питания – до 00:00 часов.

Работа ресторанов в Грузии была полностью запрещена во время второй волны коронавируса 28 ноября прошлого года, после этого ограничения поэтапно снимаются. С 15 февраля разрешили работу ресторанам под открытым небом. С 8 марта было разрешено принимать посетителей и в закрытых помещениях, но только по будням. С 19 марта разрешено живое исполнение музыки.

С 22 мая кафе и ресторанам в Грузии разрешили принимать гостей и по выходным дням – в субботу и воскресенье, но только на открытом пространстве. Этот запрет был снят с 1 июня.

В ресторанах все еще запрещается проводить социальные мероприятия, такие как свадьбы, поминки, юбилеи и другие торжества.