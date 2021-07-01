В Грузии стартовали Единые национальные экзамены

На них зарегистрировались более 38 тысяч абитуриентов. Начинаются экзамены грузинского языка и литературы

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены 2021 года начались в Грузии с грузинского языка и литературы.

С расписанием экзаменов можно ознакомиться по следующей ссылке: https://naec.ge/#/ge/post/2408

Как отмечают в Национальном центре экзаменов и оценок, экзамены, как и в прошлом году, пройдут с учетом всех правил и рекомендаций, разработанных для предотвращения распространения коронавируса.

Для того, чтобы стать студентом, следует сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.

С 14 июля подключиться к экзаменационному процессу смогут учителя и лица, желающий стать педагогами.

Что касается грантового конкурса студентов, то он состоится 28 июля, а общий магистерский экзамен – 27-30 июля.

Регистрацию на ЕНЭ в этом году прошли более 38,4 тысячи абитуриентов. Более 3,7 тысячи человек зарегистрировались на грантовый конкурс студентов, а на магистерский – более 12,8 тысячи желающих.

На экзамен предметного учителя или старшего педагога, а также подтверждения профкомпетенции зарегистрировались более 28,7 тысячи человек.

Стоимость участия в ЕНЭ составляет 10 лари за один экзамен (3 доллара). Ту же сумму платят желающие принять участие в грантовом конкурсе студенты. Регистрация для педагогов-практиков бесплатная, а стоимость регистрации кандидатов в магистры и лиц, желающих стать учителями, составляет 50 лари (15 долларов).

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