Ни пуха! – пожелания министра образования Грузии абитуриентам

Для более 38 тысяч юношей и девушек в Грузии начались самые горячие дни - им предстоит сдать экзамен на зрелость, проторить путь к взрослой жизни

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели пожелал всем абитуриентам страны успехов на Единых национальных экзаменах, сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 июля в Грузии начались ЕНЭ с грузинского языка и литературы.

По словам Чхенкели, с сегодняшнего дня начинаются эмоционально напряженные дни как для абитуриентов, так и для их болельщиков. Им пришлось сдавать в тяжелый период – период пандемии коронавируса, которая резко изменила жизнь и повседневность каждого человека.

"Мы много говорим на эту тему, но это естественно, поскольку адаптация с кардинальными изменениями – это большой вызов. Думаю, в таком положении подготовка к ЕНЭ требует действительно больших усилий, поэтому хочу особо отметить ваше желание и усилия. Вы успешно завершили учебу и сейчас готовитесь к началу нового этапа. От всего сердца желаю вам успешно сдать экзамены и попасть в желаемый университет", – заявил Чхенкели.

Министр уверен, что абитуриенты прекрасно справятся с экзаменами и в их жизни начнется очень интересный, активный и наполненный возможностями период. Они приобретут новые знания, новых друзей, овладеют желаемой профессией.

"Поверьте, образование – лучшая инвестиция в собственное будущее. Образованное будущее поколение – это наша сила, и я верю, что вашими знаниями вы внесете важный вклад в развитие страны. Я надеюсь, что будущий учебный год мы встретим в аудиториях, мы сделаем все для того, чтобы вы смогли учиться в безопасной среде", – подчеркнул Чхенкели.

Единые национальные экзамены 2021 года проходят в 25 экзаменационных центрах Грузии. Из 25 экзаменационных центров 11 размещены в Тбилиси, три – в Кутаиси (Имерети), три – в Батуми (Аджария), а остальные в Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети), Рустави (Квемо Картли), Гори (Шида Картли), Ахалцихе (Самцхе-Джавахети), Телави (Кахети), Озургети (Гурия), Поти (Самегрело - Земо Сванети) и Хуло (Аджария).

Регистрацию на ЕНЭ в этом году прошли 38,4 тысячи абитуриентов.

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