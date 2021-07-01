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Национальный центр экзаменов. Абитуриенты и их родители в очереди

На отдельную сессию ЕНЭ в Грузии уже зарегистрировано 20 абитуриентов с коронавирусом

© Sputnik / Natia Kvartskhava
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (487)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210701/252179120/Na-otdelnuyu-sessiyu-ENE-v-Gruzii-uzhe-zaregistrirovano-20-abiturientov-s-koronavirusom-.html

Национальный центр экзаменов Грузии в этом году не будет снимать с Единых национальных экзаменов абитуриентов, у которых установлен коронавирус. Для них будет организована дополнительная сессия

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. В дополнительную сессию придется сдавать Единые национальные экзамены 20 абитуриентам, у которых выявили коронавирс, заявила журналистам глава Национального центра экзаменов и оценок Софо Горгодзе перед началом экзамена по грузинскому языку и литературе.

По ее словам, они смогут сдавать экзамены по специально составленному расписанию не ранее чем через две недели.

Национальный центр экзаменов. Абитуриенты у входа в очереди соблюдают дистанцию
© Sputnik / Natia Kvartskhava
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"В отличие от прошлого года, в этом году абитуриентам придется носить маску в течение всего экзаменационного процесса. Помимо этого, в отличие от прошлого года, в этом году у нас две сессии – утренняя и дневная. Абитуриенты заходят, проходят термоскрининг, дезбарьер, обрабатывают руки и после этого размещаются в секторах, где могут находиться не больше десяти абитуриентов", – заявила Горгодзе.

Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья разработал условия работы персонала, безопасной обработки работ абитуриентов, уборки и дезинфекции экзаменационных центров, туалетов. Абитуриенты и наблюдатели допущены только на 50% площади каждого экзаменационного сектора. На каждом рабочем столе установлен прозрачный защитный барьер, расстояние между столами составляет минимум два метра, а между столами, расположенными друг за другом, – один метр.

Кондиционеры будут включены в случае температуры воздуха выше 30 градусов.

Как и в прошлом году, в этом году также будут выделены карантинные пространства для тех абитуриентов, у которых температура 37 градусов и выше, но не выявлен коронавирус.

Национальный центр экзаменов. Абитуриенты у входа в очереди соблюдают дистанцию
© Sputnik / Natia Kvartskhava
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Единые национальные экзамены 2021 года проходят в 25 экзаменационных центрах Грузии. Из 25 экзаменационных центров 11 размещены в Тбилиси, 3 – в Кутаиси (Имерети), 3 – в Батуми (Аджария), а остальные в Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети), Рустави (Квемо Картли), Гори (Шида Картли), Ахалцихе (Самцхе-Джавахети), Телави (Кахети), Озургети (Гурия), Поти (Самегрело - Земо Сванети) и Хуло (Аджария).

В этом году экзамены сдают 83,6 тысячи человек, из них более 38,4 тысячи являются абитуриентами.

Для того, чтобы стать студентом, следует сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (487)
Теги:
ЕНЭ, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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