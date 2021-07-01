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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 980

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (486)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210701/252179386/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-980.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 11 человек, из ковид-клиник страны выписаны 877 пациентов, а с начала пандемии вылечились 352 624 

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 980. Скончались 11 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 367 058 случаев заражения.

Екатерина Тикарадзе
© Sputnik / Alex Shlamov
Прививки препаратами Pfizer и AstraZeneca в Грузии можно будет сделать только в клиниках

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 877 человек, с начала пандемии вылечились 352 624 пациента. Скончались 5 327.

За сутки сделано 30 579 тестов, в том числе 15 598 на антиген и 14 981 ПЦР-тест.

Показатель положительности: за сутки – 3,2%, за последние 14 дней – 2,66%, за последние семь дней – 2,86%.

Прививки сделали  265 290 человек, в том числе за последние сутки – 3 174.

В карантине в данное время находятся 105 человек, в стационарах – 2 729, в ковид-гостиницах – 605.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (486)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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