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Эпидемия коронавируса. Прохожие на улицах города в масках

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 1 июля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (488)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210701/252180032/COVID-statistika-v-Gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-1-iyulya.html

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 30 579 тестов на коронавирус и выявлено 980 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 30 июня составляет 3,2%, за две недели – 2,66%, за семь дней – 2,86%.

Из 980 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 663. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария –  38
  • Имерети – 95
  • Квемо Картли – 51
  • Шида Картли – 18
  • Гурия – 2
  • Самегрело - Земо Сванети – 39
  • Кахети – 52
  • Мцхета-Мтианети – 12
  • Самцхе-Джавахети – 6
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.

На данный момент в Грузии 9 081 активный случай, из них 2 729 нуждаются в стационарном лечении, 605 человек находится в ковид-гостиницах, 5 747 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 601 пациента тяжелое, 165 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (488)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина

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