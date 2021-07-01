COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 1 июля

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 30 579 тестов на коронавирус и выявлено 980 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 30 июня составляет 3,2%, за две недели – 2,66%, за семь дней – 2,86%.

Из 980 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 663. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 38

Имерети – 95

Квемо Картли – 51

Шида Картли – 18

Гурия – 2

Самегрело - Земо Сванети – 39

Кахети – 52

Мцхета-Мтианети – 12

Самцхе-Джавахети – 6

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.

На данный момент в Грузии 9 081 активный случай, из них 2 729 нуждаются в стационарном лечении, 605 человек находится в ковид-гостиницах, 5 747 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 601 пациента тяжелое, 165 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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