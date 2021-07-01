Премьер-министр Грузии пожелал успехов абитуриентам на вступительных экзаменах

Сегодня в Грузии стартовали Единые национальные экзамены, их сдают более 38 тысяч юношей и девушек. Сколько из них станут студентами?

ТБИЛИСИ, 1 июk — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пожелал успехов абитуриентам на Единых национальных экзаменах.

"Сегодня начинаются Единые национальные экзамены. Хочу пожелать успехов всем абитуриентам. Я надеюсь, что каждый из вас лучшим образом справиться с задачей, связанной с переходом на новый этап, и положит основу своему профессиональному успеху", – написал Гарибашвили в Facebook.

Успехов абитуриентам пожелал и министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели. По его словам, с сегодняшнего дня начинаются эмоционально напряженные дни как для абитуриентов, так и для их болельщиков. Министр уверен, что абитуриенты прекрасно справятся с экзаменами, и в их жизни начнется очень интересный, активный и наполненный возможностями период.

Единые национальные экзамены 2021 года проходят в 25 экзаменационных центрах Грузии. Из 25 экзаменационных центров 11 размещены в Тбилиси, три - в Кутаиси (Имерети), три – в Батуми (Аджария), а остальные - в Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети), Рустави (Квемо Картли), Гори (Шида Картли), Ахалцихе (Самцхе-Джавахети), Телави (Кахети), Озургети (Гурия), Поти (Самегрело - Земо Сванети) и Хуло (Аджария).

На ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 38,4 тысячи абитуриентов.

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