Омбудсмен призывает власти обеспечить безопасность участников марша "Тбилиси прайд"

У запланированной "Недели прайда" и "Марша достоинства" столько же противников, сколько и защитников. К последним относится и омбудсмен Грузии

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Народный защитник Нино Ломджария еще раз призвала власти принять необходимые меры для защиты безопасности участников "Марша достоинства", анонсированного НПО "Тбилиси прайд", говорится в заявлении на сайте омбудсмена.

НПО Tbilisi Pride собирается провести прайд-неделю 1-5 июля, в рамках нее запланированы тематические мероприятия и "Марш достоинства" на центральном проспекте Руставели в Тбилиси. Акция пройдет под слоганом "Выходи за солидарность".

В то же время противники "Марша достоинства" собираются помешать провести акцию. Участники контракции хотят заранее, 4 июля, установить на проспекте Руставели палатки. Дошло до того, что основатель ультраконсервативной партии "ЭРИ" Леван Васадзе даже потребовал от грузинских властей принять закон, "запрещающий пропаганду разврата".

"Народный защитник призывает компетентные органы и должностных лиц, основываясь на опыте прошлых лет, принять меры, которые реально обеспечат безопасность участников "Марша достоинства", свободу выражения мнений и собраний; эффективно реагировать на возможные нарушения закона, чтобы избежать безнаказанности и избежать подобных инцидентов в будущем; сделать заявления в поддержку ЛГБТ-сообщества", – говорится в обращении.

По словам омбудсмена, любой мирный протест или акт солидарности, связанный с защитой прав человека, независимо от его содержания, защищен Конституцией Грузии, и обязательство по обеспечению этого лежит на правительстве.

Народный защитник считает важным обеспечить свободу собраний и выражения мнения граждан государством путем предотвращения существующих рисков и проведения соответствующих мер по их защите.

Кроме того, Ломджария отмечает, что заявления, содержащие угрозы в адрес членов ЛГБТ-сообщества и их сторонников со стороны ультраправых и радикальных группировок, требуют особого внимания и соответствующего правового реагирования.

Народный защитник напоминает, что в течение многих лет члены ЛГБТ и их сторонники добивались свободы выражения мнений и мирных собраний в опасной для жизни и здоровья среде. На этом фоне государство вместо того, чтобы брать на себя ответственность за обеспечение безопасности членов ЛГБТ-сообщества, ограничивается недостаточными мерами и общими публичными заявлениями. Реагирование на правонарушения и предполагаемые преступления, совершаемые гомофобами и трансфобами, в большинстве случаев носит фрагментарный и неэффективный характер.

Обеспечить свободу выражения и предотвратить насилие в связи с "Неделей прайда" в Тбилиси к грузинским властям также обратились международные партнеры, в том числе европарламентарии.

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