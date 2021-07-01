"Картвелология в Википедии" – в Грузии объявлен конкурс для популяризации науки

Конкурс состоит из нескольких номинаций и направлен на выявление лучших статей о грузинской письменности. Его победители будут выявлены 24 сентября

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии объявило конкурс "Картвелология в Википедии" с целью популяризации этой науки, сообщает пресс-служба ведомства.

Главная цель конкурса – повышение узнаваемости картвелологии в интернет-пространстве. Принять участие в конкурсе могут все заинтересованные лица, в том числе и школьники.

Конкурс министерство образования и науки осуществляет вместе Национальным центром рукописей в рамках проекта "Календарь науки - 2021". Именно в Национальном центре рукописей хранится уникальный материал, посвященный картвелологии.

Конкурс состоит из нескольких номинаций и направлен на выявление лучших статей о грузинской письменности, ученых-картвелологах, отраслях грузиноведения и его достижениях.

Прием заявок начался 1 июля и продлится до 15 августа. С 16 августа до 16 сентября будет проходить оценка работ, а 24 сентября – названы победители.

В каждой номинации будет три победителя, которые получат денежные премии. Обладатели первого места получат тысячу лари (317 долларов), второго места – 800 лари (253 долларов), а третьего – 500 лари (158 долларов).

Конкурс "Картвелология в Википедии" один из тех мероприятий Минобразования, который направлен на популяризацию науки. В результате международная онлайн-платформа Википедия будет заполнена надежными материалами о картвелологии. Они будут доступны как на грузинском, так и на английском языках.

Как отмечают в ведомстве, содействие науке и популяризация грузинских ученых в международном пространстве является одним из приоритетов министерства образования и науки. С этой целью в рамках проекта "Календарь науки - 2021" запланированы различные мероприятия, в том числе конкурсы на научную тематику, мастер-классы, выставки, лекции, разные познавательные и развлекательные мероприятия.

Ознакомиться с детальной информацией о конкурсе можно по ссылке: https://bit.ly/3AkvhnB.

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