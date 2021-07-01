МВД Грузии обеспечит безопасность мероприятий "Тбилиси прайд"

Министерство внутренних дел, взяв обязательство принять все меры для обеспечения порядка и пресечения беспорядков во время "Недели прайда", в то же время предупредило, что полиция будет бескомпромиссна против нарушителей закона

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии примет все меры для обеспечения безопасности мероприятий "Тбилиси прайд", говорится в заявлении на сайте ведомства.

НПО "Тбилиси Прайд" организовало неделю солидарности секс-меньшинствам, которая завершится 5 июля в центре Тбилиси "Маршем достоинства". Лозунгом марша будет "Выйди в знак солидарности". Среди требований участников марша к властям: проводить политику, ориентированную на человека, защитить безопасность и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти.

"Министерство внутренних дел примет все соответствующие меры, чтобы обеспечить безопасное проведение мероприятий, запланированных на 1 июля, общественный порядок, защиту свободы выражения и свободы собрания", - говорится в заявлении.

При этом МВД Грузии призвало всех соблюдать закон и подчинятся законным требованиям полицейских, предупредив, что в противном случае полиция будет пресекать все факты нарушения закона в рамках своих полномочий.

Против мероприятий в поддержку ЛГБТ открыто выступила Патриархия Грузии, отметив, что планируемый "Марш достоинства" не защищает интересы ЛГБТ, а "способствует получению определенных дивидендов для малой группы и искусственному возникновению агрессии против этой группы среди людей".

Выступают против мероприятий и консервативные радикальные организации, которые требуют их запретить, в противном случае грозятся своими силами сорвать мероприятие.

В то же время неправительственный сектор Грузии и международные партнеры, в том числе европарламентарии, призывают грузинские власти и, в первую очередь, МВД принять все меры для предотвращения насилия и беспорядков и защитить право граждан на свободу собраний и выражения.

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