В первый день ЕНЭ в Грузии с коронавирусом оказались 30 абитуриентов

Инфицированные абитуриенты не смогут сдавать экзамен вмести со всеми, но через две недели для них будет организована специальная сессия

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Сдать первый вступительный экзамен вместе со всеми из-за коронавируса не смогли 30 абитуриентов, сообщают в Национальном центре экзаменов и оценок Грузии.

Абитуриенты, которым в период Единых национальных экзаменов выявят коронавирус, не исключатся из экзаменационного процесса. Они будут сдавать экзамены по специально составленному расписанию не раньше, чем через две недели.

По словам директора Национального центра экзаменов и оценок Сопо Горгодзе, в первый день Единых национальных экзаменов, 1 июля, в экзаменационные центры опоздали шесть абитуриентов. У нескольких выявили температуру и симптомы, характерные коронавирусу, именно поэтому они сдавали экзамен в специальном пространстве.

Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья разработал условия работы персонала, безопасной обработки работ абитуриентов, уборки и дезинфекции экзаменационных центров, туалетов. Абитуриенты и наблюдатели допущены только на 50% площади каждого экзаменационного сектора. На каждом рабочем столе установлен прозрачный защитный барьер, расстояние между столами составляет минимум два метра, а между столами, расположенными друг за другом – один метр.

Кондиционеры будут включены в случае температуры воздуха выше 30 градусов.

Как и в прошлом году, в этом году также будут выделены карантинные пространства для тех абитуриентов, у которых есть температура 37 градусов или выше, но не выявлен коронавирус.

Единые национальные экзамены начались в Грузии 1 июля с грузинского языка и литературы. ЕНЭ 2021 года проходят в 25 экзаменационных центрах Грузии. Из 25 экзаменационных центров 11 размещены в Тбилиси, 3 – в Кутаиси (Имерети), 3 – в Батуми (Аджария), а остальные в Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети), Рустави (Квемо Картли), Гори (Шида Картли), Ахалцихе (Самцхе-Джавахети), Телави (Кахети), Озургети (Гурия), Поти (Самегрело - Земо Сванети) и Хуло (Аджария).

В этом году экзамены сдают 83,6 тысячи человек, из них более 38,4 тысячи являются абитуриентами.

Для того, чтобы стать студентом, следует сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.