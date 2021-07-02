11:12 02 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7484
  • 100 RUB4.3347
  • USD3.1619
Поиск
Единые национальные экзамены в Грузии. Абитуриенты и их родители

В первый день ЕНЭ в Грузии с коронавирусом оказались 30 абитуриентов

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Образование в Грузии (589)
5610
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/01/252181744.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210702/252190200/V-pervyy-den-ENE-v-Gruzii-s-koronavirusom-okazalis-30-abiturientov.html

Инфицированные абитуриенты не смогут сдавать экзамен вмести со всеми, но через две недели для них будет организована специальная сессия

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Сдать первый вступительный экзамен вместе со всеми из-за коронавируса не смогли 30 абитуриентов, сообщают в Национальном центре экзаменов и оценок Грузии.

Абитуриенты, которым в период Единых национальных экзаменов выявят коронавирус, не исключатся из экзаменационного процесса. Они будут сдавать экзамены по специально составленному расписанию не раньше, чем через две недели.

Национальный центр экзаменов. Абитуриенты и их родители в очереди
© Sputnik / Natia Kvartskhava
На отдельную сессию ЕНЭ в Грузии уже зарегистрировано 20 абитуриентов с коронавирусом

По словам директора Национального центра экзаменов и оценок Сопо Горгодзе, в первый день Единых национальных экзаменов, 1 июля, в экзаменационные центры опоздали шесть абитуриентов. У нескольких выявили температуру и симптомы, характерные коронавирусу, именно поэтому они сдавали экзамен в специальном пространстве.

Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья разработал условия работы персонала, безопасной обработки работ абитуриентов, уборки и дезинфекции экзаменационных центров, туалетов. Абитуриенты и наблюдатели допущены только на 50% площади каждого экзаменационного сектора. На каждом рабочем столе установлен прозрачный защитный барьер, расстояние между столами составляет минимум два метра, а между столами, расположенными друг за другом – один метр.

Кондиционеры будут включены в случае температуры воздуха выше 30 градусов.

Как и в прошлом году, в этом году также будут выделены карантинные пространства для тех абитуриентов, у которых есть температура 37 градусов или выше, но не выявлен коронавирус.

Единые национальные экзамены начались в Грузии 1 июля с грузинского языка и литературы. ЕНЭ 2021 года проходят в 25 экзаменационных центрах Грузии. Из 25 экзаменационных центров 11 размещены в Тбилиси, 3 – в Кутаиси (Имерети), 3 – в Батуми (Аджария), а остальные в Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети), Рустави (Квемо Картли), Гори (Шида Картли), Ахалцихе (Самцхе-Джавахети), Телави (Кахети), Озургети (Гурия), Поти (Самегрело - Земо Сванети) и Хуло (Аджария).

В этом году экзамены сдают 83,6 тысячи человек, из них более 38,4 тысячи являются абитуриентами.

Для того, чтобы стать студентом, следует сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Образование в Грузии (589)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, ЕНЭ, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
14. Кошачьи лемуры любят встречать восход солнца и смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Совсем как дети. Ну разве не очаровательное существо!
Они такие забавные, братья наши меньшие!.. – фото животных
Столкновения на акции противников ЛГБТ в столице Грузии
Столкновения на акции противников ЛГБТ в столице Грузии
Преступность в Грузии
Преступность в Грузии - новые данные МВД
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться