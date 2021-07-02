Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 964

За последние 24 часа от коронавируса скончались восемь человек, из ковид-клиник страны выписаны 607 пациентов, а с начала пандемии вылечились 353 231

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 964. Скончались восемь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 368 022 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 607 человек, с начала пандемии вылечились 353 231 пациент. Скончались 5335.

За сутки сделано 28 190 тестов, в том числе 13 696 на антиген и 14 494 ПЦР-тестов.

Показатель положительности: за сутки - 3,42%, за последние 14 дней - 2,74%, за последние семь дней – 3,09%.

Прививки сделали 266 161 человек, в том числе за последние сутки - 1246.

В карантине в данное время находятся 118 человек, в стационарах - 2771, в ковид-гостиницах – 620.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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