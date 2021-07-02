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Скорая помощь 112 - станция скорой медицинской помощи

Скорая помощь на мотоциклах – в Грузии начинается новый проект

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Здравоохранение в Грузии (430)
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Sputnik Грузия
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В Грузии уже подготовлены 105 парамедиков, которые приступят к работе как только для них будут закуплены специальные мотоциклы

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Центр координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи Грузии начинает новый проект – мотопарамедиков, сообщается на странице центра в Facebook.

Парамедик – это специалист с медицинским образованием, работающий в службе скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных и военных подразделениях, и обладающий навыками оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Мотоциклы для парамедиков будут обеспечены медоснащением первичной неотложной помощи.

Всемирная организация здравоохранения передала 300 компьютеров Центру координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи
photo: Emergency Coordination and Emergency Assistance Center / FB
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"Сегодня объявили тендер и для наших парамедиков будут закуплены 35-40 мотоциклов. Мы изучили опыт ведущих стран мира, обменялись информацией и, исходя из того, что в курортных зонах каждый год растет количество отдыхающих, внедрение службы мотопарамедиков оправдает себя", – заявил директор центра Александре Каландия.

По его словам, в критических случаях важна оперативность. В курортных зонах и других перегруженных местах из-за пробок автомобилям скорой помощи сложно передвигаться, отметил Каландия. Центр уже переподготовил 105 мотопарамедиков, и их число постепенно будет увеличиваться.

Данный сервис успешно применяется в Великобритании, Израиле и Италии. По словам Каландия, этот проект позволит центру повысить оперативность в предоставлении скорой медицинской помощи.

Парамедики будут выезжать на такие вызовы, как автотранспортные происшествия, они также будут обслуживать отдыхающих в курортных зонах и всех тех людей, которым нужная срочная медпомощь.

Сотрудники одной из лабораторий столицы Грузии
photo: Government of Georgia / FB
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Главный принцип мотопарамедиков – это оперативность. Он на месте оценивает ситуацию, оказывает первую помощь и, в случае необходимости, вызывает специализированную бригаду медиков.

С целью улучшения обслуживания населения автопарк Центра координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи Грузии также пополнился 38 новыми автомобилями и реанимобилями.

В службе скорой помощи к этому времени 333 автомобиля и 17 реаномобилей. По словам Каландия, работа, особенно в период пандемии, показала, что автопарк должен постоянно обновляться и расширяться. 

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Темы:
Здравоохранение в Грузии (430)
Теги:
здравоохранение, Грузия

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