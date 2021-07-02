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Эпидемия коронавируса - женщины на улице в масках

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 2 июля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (490)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210702/252191716/COVID-statistika-v-Gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-2-iyulya.html

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 28 190 тестов на коронавирус и выявлено 964 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 1 июля составляет 3,42%, за две недели – 2,74%, за семь дней – 3,09%.

Из 964 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 629. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария –  25
  • Имерети – 77
  • Квемо Картли – 54
  • Шида Картли – 40
  • Гурия – 9
  • Самегрело - Земо Сванети – 30
  • Кахети – 71
  • Мцхета-Мтианети – 12
  • Самцхе-Джавахети – 9
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8.

На данный момент в Грузии 9 430 активных случаев, из них 2 771 нуждаются в стационарном лечении, 620 человек находится в ковид-гостиницах, 6 039 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 607 пациентов тяжелое, 158 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (490)

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