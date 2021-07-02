Что мы едим: нитраты во фруктах и овощах попадаются реже

С наступлением лета и повышением спроса на овощи и фрукты Агентство продовольствия Грузии ужесточает контроль за содержанием нитратов в сельскохозяйственной продукции

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии в рамках изучения состава нитратов в овощах и фруктах выявило 16 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы агентства взяли сто образцов в крупных и мелких объектах реализации продуктов питания в масштабах всей страны, лабораторные исследования которых выявили 16 нарушений. Они, в основном, были в образцах свеклы. Эксперты запретили реализацию данного продукта в тех магазинах, где были выявлены нарушения.

По словам главы агентства Васила Басиладзе, учитывая повышенный спрос на фрукты и овощи в летний период, агентство ведет интенсивные сезонные проверки продуктов на нитраты. По его словам, благодаря усиленному контролю и повышению информированности фермеров и бизнес-реализаторов, количество выявляемых нарушений снизилось, однако специалисты все еще выявляют определенные несоответствия.

"По сравнению с предыдущими годами нарушения уменьшились. Агентство находится в постоянной коммуникации с фермерами и бизнес-сектором. Активизирован контроль", – заявил Басиладзе.

В ходе последней проверки нитраты не были выявлены в дынях и арбузах.

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