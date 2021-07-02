14:50 02 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7484
  • 100 RUB4.3347
  • USD3.1619
Поиск
Покупатели выбирают овощи и фрукты в продуктовом магазине в масках. В Грузии борются с коронавирусом

Что мы едим: нитраты во фруктах и овощах попадаются реже

© Sputnik / Shota Nozadze
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Сельское хозяйство Грузии (243)
13502
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/02/252192236.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210702/252192255/Chto-my-edim-nitraty-vo-fruktakh-i-ovoschakh-popadayutsya-rezhe-.html

С наступлением лета и повышением спроса на овощи и фрукты Агентство продовольствия Грузии ужесточает контроль за содержанием нитратов в сельскохозяйственной продукции

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии в рамках изучения состава нитратов в овощах и фруктах выявило 16 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы агентства взяли сто образцов в крупных и мелких объектах реализации продуктов питания в масштабах всей страны, лабораторные исследования которых выявили 16 нарушений. Они, в основном, были в образцах свеклы. Эксперты запретили реализацию данного продукта в тех магазинах, где были выявлены нарушения.

Граница Грузии и Турции. ТПП Сарпи. Грузовые трейлеры и фуры везут грузы к границе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Что мы едим: десятки тонн мяса и помидоров изъяли в Грузии

По словам главы агентства Васила Басиладзе, учитывая повышенный спрос на фрукты и овощи в летний период, агентство ведет интенсивные сезонные проверки продуктов на нитраты. По его словам, благодаря усиленному контролю и повышению информированности фермеров и бизнес-реализаторов, количество выявляемых нарушений снизилось, однако специалисты все еще выявляют определенные несоответствия.

"По сравнению с предыдущими годами нарушения уменьшились. Агентство находится в постоянной коммуникации с фермерами и бизнес-сектором. Активизирован контроль", – заявил Басиладзе.

В ходе последней проверки нитраты не были выявлены в дынях и арбузах. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (243)
Теги:
Национальное агентство продовольствия Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Принц Уильям и принц Гарри у памятника своей матери принцессе Диане в саду Кенсингтонского дворца в Лондоне, Великобритания
Новый памятник принцессе Диане – "королеве сердец" исполнилось бы 60 лет
Славянский народ в Грузии: Кто такие духоборы и почему они находятся на грани исчезновения?
Славянский народ в Грузии: кто такие духоборы и почему они на грани исчезновения?
Преступность в Грузии
Преступность в Грузии - новые данные МВД
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться