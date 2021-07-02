ЕНЭ в Грузии сдают более 20 осужденных

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Единые национальные экзамены, а также общий магистерский экзамен и экзамен на грантовый конкурс студентов в этом году сдают 24 осужденных, сообщается на странице специальной пенитенциарной службы в Facebook.

Служба со 2 июля начала выводить осужденных на экзамены.

"Специальная пенитенциарная служба желает каждому из них успехов и обеспечивает беспрепятственную доставку осужденных в экзаменационные центры", – говорится в заявлении службы.

Единые национальные экзамены 2021 года проходят в 25 экзаменационных центрах Грузии. Из 25 экзаменационных центров 11 размещены в Тбилиси, 3 – в Кутаиси (Имерети), 3 – в Батуми (Аджария), а остальные в Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети), Рустави (Квемо Картли), Гори (Шида Картли), Ахалцихе (Самцхе-Джавахети), Телави (Кахети), Озургети (Гурия), Поти (Самегрело-Земо Сванети) и Хуло (Аджария).

В этом году экзамены сдают 83,6 тысячи человек, из них более 38,4 тысячи являются абитуриентами.

Для того, чтобы стать студентом, следует сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.

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