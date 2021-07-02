Широкомасштабные учения "Гражданская безопасность – 2021" прошли в Грузии

В учениях приняли участие 180 спасателей-пожарных и 150 военнослужащих Национальной гвардии, а также спецтехника и вертолет Пограничной полиции

ТБИЛИСИ, 2 июk — Sputnik. Совместные широкомасштабное учение "Гражданская безопасность 2021" провели Служба управления чрезвычайными ситуациями министерства внутренних дел Грузии и Национальная гвардия министерства обороны Грузии, сообщается на сайте МВД страны.

Пожарно-спасательные учения прошли в лесу близ села Горана в муниципалитете Сагареджо (регион Кахети).

Главной целью учений был детальный анализ сильных сторон и вызовов в координированной работе в чрезвычайных ситуациях.

Согласно заранее подготовленному сценарию, сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями и Национальной гвардии должны были справиться с лесными пожарами. Леса "горели" одновременно в нескольких местах, поэтому Служба ЧП обращается к Национальной гвардии с просьбой помочь в "тушении" пожара в окрестностях села Горана. Согласно сценарию, из-за сильного ветра существовала опасность распространения огня на населенные пункты, требовалось оперативное реагирование.

К учениям был подключен вертолет пограничной полиции МВД Грузии, который был использован для эвакуации пострадавших и "тушения" лесного пожара.

В учениях приняли участие около 180 спасателей-пожарных и около 150 военнослужащих, а также спецтехника.

Во время учений прямой обязанностью Службы управления чрезвычайными ситуациями было тушение пожара, а Национальной гвардии – блокировать специальными рвами и не дать ему распространиться, обеспечить эвакуацию, защиту памятников культурного наследия и другие мероприятия.

Руководство учениями велось из специального полевого штаба.

Учения также предусматривают подготовку инструкторами Службы управления чрезвычайными ситуациями сотрудников и резервистов Национальной гвардии для работы в чрезвычайных условиях.

За учениями в Кахети наблюдали замминистра внутренних дел Иосиф Челидзе, замминистра обороны Грузии Григол Гиоргадзе, глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили и командующий Национальной гвардии, бригадный генерал Роман Джохадзе. Среди приглашенных гостей были представители аккредитованного в Грузии дипкорпуса и местного самоуправления, а также другие лица высокого ранга.

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