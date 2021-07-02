Прививки вакциной Pfizer в Грузии смогут сделать лица старше 16 лет

Препарат Pfizer поступит в страну в ближайшее время, но с сегодняшнего дня в наличии миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac

ТБИЛИСИ, 2 июk — Sputnik. Вакцинация лиц старше 16 лет препаратом Pfizer начнется в Грузии после того, как в страну поступит эта вакцина, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"У Pfizer есть разрешение на вакцинацию лиц с 16 лет, и мы внесем изменения в нашу программу", - сказал Гамкрелидзе.

Что касается вакцинации детей более младшего возраста препаратом Pfizer, что уже практикуется в некоторых странах, по словам главного эпидемиолога страны, Грузия будет ждать решения ВОЗ по данному вопросу.

Грузия получила миллион доз китайских вакцин против коронавируса Sinopharm и Sinovac. В ближайшее время страна ожидает вакцины Pfizer и AstraZeneca. Регистрация на вакцинацию начнется с 3 июля, а массовая вакцинация населения - с 5 июля.

На данный момент в масштабах Грузии мобилизовано около 350 бригад для проведения вакцинации. В Минздраве страны отмечают, что бригады будут добавлены в тех регионах, где будет такая необходимость.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделал 266 161 человек, из них двойную дозу - 104 196 граждан.

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