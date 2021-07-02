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Опустевший международный аэропорт Тбилиси

Пока не нужно: в правительстве уточнили правила въезда в Грузию

© Sputnik / Natia Kvartskhava
Общество
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Sputnik Грузия
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Вакцинированным иностранцам для прилета в Грузию нужен лишь документ о прохождении полного курса вакцинации

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. В Грузии перенесли введение обязательного предъявления ПЦР-теста для вакцинированных иностранцев, прилетающих в Грузию, сообщили корр. Sputnik Грузия на горячей линии правительства "144".

Как пояснила оператор, введение новых правил для иностранцев планировалось с 5 июля, но принятие решения пока отложено.

"Пока иностранцы смогут въезжать в страну по старым правилам", - сказала оператор.

По действующим правилам, вакцинированным иностранцам для прилета в Грузию нужен лишь документ о прохождении полного курса вакцинации. Граждане отдельных стран могут прилетать в страну с отрицательным ПЦР-тестом и повторять его через три дня.

Женщина турист фотографирует достопримечательности в центре города
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Грузия открыла свои воздушные границы в феврале этого года, и частота полетов увеличивается каждый день.

При пересечении сухопутной границы Грузии необходимо предоставить документ, подтверждающий полный курс вакцинации, а также отрицательный ответ ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до приезда. Иностранные граждане младше 10 лет освобождаются от обязательства предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также делать его на третий день после приезда в Грузию.

Результат ПЦР-теста должен быть на грузинском, английском или русском языке.

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