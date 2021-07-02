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Вырубка деревьев

Как в Грузии решают проблему незаконной вырубки леса

© photo: Sputnik / Constantin Chalabov
Общество
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Темы:
Экология в Грузии (191)
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Национальное лесное агентство организует производство, сортировку и хранение древесины на "деловых дворах"

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Вырубка леса населением для заготовки дров будет постепенна прекращена, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.

Власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса летом 2018 года. Для решения проблемы, организованная заготовка древесины будет производиться только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.

В Кахети выявлена заготовка ценных пород древесины
photo: Department of Environmental Supervision / FB
В Кахети выявили незаконную вырубку ценных пород деревьев

"Социальные вырубки", означавшие, что население производит дрова самостоятельно, будут постепенно прекращены. Национальное лесное агентство организует производство, сортировку и хранение древесины на "деловых дворах", 26 таких объектов уже созданы по всей стране, и к концу года их число будет увеличено на десять", - заявил Давиташвили.

Полностью перейти на покупку дров в "деловых дворах" население сможет с 2023 года. Агентство работает над внедрением новых услуг, которые позволят жителям беспрепятственно приобретать дрова и пользоваться услугами транспортировки.

"Деловые дворы", общее число которых достигнет 91, открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.

Бензопила для валки леса
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
Незаконная вырубка леса в Грузии: выявлено более 200 фактов

Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).

Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.

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Темы:
Экология в Грузии (191)
Теги:
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Грузия, Вырубка лесов

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