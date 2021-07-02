Возмещение зарплат сезонным рабочим из Грузии рассмотрит немецкий суд

Многих из отправившихся на сезонные работы в Германию граждан Грузии постигло разочарование - на месте все оказалось не так, как предусматривала программа их занятости

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Консультационная служба Германии "Мирам" внесла иск от имени граждан Грузии в суд по трудовым тяжбам города Фридрихсхафен по вопросу возмещения зарплат, сообщает Первый канал.

Причиной иска стали жалобы граждан Грузии, приехавших на сезонную работу, на условия труда и жизни. Из-за того что работодатель отказался платить наемным работникам, их были вынуждены перевести на другую работу.

Другой работодатель также нарушил условия контракта и платил за количество урожая, а не за часы, из-за чего 11 граждан Грузии приняли решение вернутся на родину.

Первый поток граждан Грузии отправился в Германию на сезонные работы в середине апреля. Однако месяц спустя Объединение профсоюзов Грузии сообщило о нарушении их прав и тяжелых условиях, в которых им приходится там работать.

Соглашение о легальном трудоустройстве грузинских граждан в Германии подписано между двумя странами 17 января 2020 года. Речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать по контракту граждане Грузии должны пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день, с зарплатой от 9,5 евро в час, из которой вычитаются налоги, а также плата за питание и проживание.

Жилье трудоустроенных граждан по контракту должно быть недалеко от рабочего места, а плата должна быть в пределах 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели – будь то травма, коронавирус или другой случай.

В середине мая часть граждан, уехавших на заработки в Германию, связалась с грузинскими СМИ. Они сообщили о невыносимых условиях труда и попросили о помощи. Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии спустя неделю пообещало, что условия труда граждан Грузии, отправившихся на легальную работу в Германию, будут незамедлительно исправлены в соответствии с существующими стандартами.

Однако в начале июня в грузинских СМИ вновь появились аудио- и видеозаписи граждан Грузии, которые говорят, что условия их труда ни на йоту не улучшились – бытовые условия остаются тяжелыми, а зарплата ниже обещанной.

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