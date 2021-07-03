Шахтеры в Ткибули объявили забастовку

Шахтеры в Ткибули уже не в первый раз объявляют забастовку из-за низких зароботных плат и их сокращения

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Работники шахты имени Миндели в Ткибули объявили забастовку, сообщает Первый канал.

Шахтеры требуют повышения заработной платы. По словам главы профсоюза Гаги Исакадзе, сотрудники требуют повышения зарплаты на 300 лари.

"Мы просили повышения зарплаты четыре месяца, но безрезультатно. Мы были вынуждены обратиться к этой форме протеста. Сложно содержать семью на 500 лари, все стало дороже", - сказал один из шахтеров Бесик Сепертеладзе.

Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серии трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие. Всего в горнодобывающей компании "Сакнахшири" трудоустроено 1 170 человек.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.